02.10.2022 08:59 Рита Парфенова

Харків на ранок 2 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 на 2 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 жовтня.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп‘янському районі області. Горів продовольчий магазин.



Загалом за добу з 1 по 2 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 704 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, у Куп’янському району окупанти учинили розправу над цивільними на дорозі.



