Харків на ранок 2 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 на 2 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 жовтня.
Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп‘янському районі області. Горів продовольчий магазин.
Загалом за добу з 1 по 2 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 704 вибухонебезпечних предмета.
Нагадаємо, у Куп’янському району окупанти учинили розправу над цивільними на дорозі.
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