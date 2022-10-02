02.10.2022 09:17 Рита Парфенова

Помер голова «Житлобуд-1» Валерій Арутюнов

Голова правління харківського АТ «Трест Житлобуд-1» Валерій Арутюнов раптово помер 1 жовтня.

Про це повідомили у прес-службі міськради Харькова, передає РЕДПОСТ.



Міський голова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міськради висловлюють співчуття рідним та близьким голови правління АТ «Трест Житлобуд-1» Валерія Арутюнова, який помер 1 жовтня.



«Сьогодні місто Харків зазнало чергової непоправної втрати: від нас пішов Валерій Арутюнов. Будівельник не лише за освітою, а й за покликанням, він залишив після себе значний слід. «Трест Житлобуд-1», одним із керівників якого він був, добре знайомий харків'янам. Ця компанія забезпечила житлом десятки тисяч людей та побудувала у місті багато серйозних об'єктів інфраструктури. Харків став справою його життя. І під час війни він багато зробив для того, щоб зберегти наше місто.



Валерій Ашотович багато років працював на благо Харкова, захищав інтереси городян як депутат міської ради. Він був принциповою і відповідальною людиною, чим би не займався. Таким він і залишиться назавжди у нашій пам'яті. Прийміть найщиріші співчуття, сил вам пережити це горе. Сумуємо разом з вами», - говориться у співчутті міського голови.

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