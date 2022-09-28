Помер відомий правознавець Василь Тацій

На 93-му році пішов з життя український учений-правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України, академік НАН України Василь Якович Тацій.
Про смерть Героя України повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Сегодня ночью ушел из жизни человек, значимость которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались Президенты Украины и премьер-министры. Человек, которого лично мне будет очень не хватать - Василий Яковлевич Таций», - написав він.
Ігор Терехов виразив співчуття рідним, близьким, друзям Василя Яковича та зазначив, що найближчими днями міська влада зробить усе, щоб гідно проводити його в останню путь.
«Мои соболезнования Харькову - ушла целая эпоха жизни нашего города», – додав мер.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
влажность:
давление:
ветер: