28.09.2022 08:48 Рита Парфенова

Помер відомий правознавець Василь Тацій

На 93-му році пішов з життя український учений-правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України, академік НАН України Василь Якович Тацій.

Про смерть Героя України повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.



«Сегодня ночью ушел из жизни человек, значимость которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались Президенты Украины и премьер-министры. Человек, которого лично мне будет очень не хватать - Василий Яковлевич Таций», - написав він.



Ігор Терехов виразив співчуття рідним, близьким, друзям Василя Яковича та зазначив, що найближчими днями міська влада зробить усе, щоб гідно проводити його в останню путь.

«Мои соболезнования Харькову - ушла целая эпоха жизни нашего города», – додав мер.