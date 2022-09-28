28.09.2022 09:12 Рита Парфенова

Харків на ранок 28 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 вересня сталося чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 вересня.

Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились Холодногірському районі Харкова. Ще по одній - у Чкалівській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли: об'єкт агропромислового комплексу, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти.



Загалом за добу з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 пов’язаних з веденням бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів.



У містах Ізюм і Куп‘янськ, а також селищі Коротич Харківського району рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн до людей доставили біля 44 т води, у т.ч. 10 т питної.

