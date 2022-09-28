Харків на ранок 28 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 вересня сталося чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 вересня.
Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились Холодногірському районі Харкова. Ще по одній - у Чкалівській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли: об'єкт агропромислового комплексу, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти.
Загалом за добу з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів.
У містах Ізюм і Куп‘янськ, а також селищі Коротич Харківського району рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн до людей доставили біля 44 т води, у т.ч. 10 т питної.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
влажность:
давление:
ветер: