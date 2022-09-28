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28.09.2022  09:16   Рита Парфенова

Рятувальники розповіли про пожежі після ракетних ударів по Харкову (фото)

Близько 21:00 по Харкову було нанесено чергового ракетного удару.

Пожар в Холодногорском районе Харькова после ракетного удара 27 сентября 2022 года

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, три ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти, що розташовані в Холодногірському районі. На них виникло 2 пожежі.

Пожар в Холодногорском районе Харькова после ракетного удара 27 сентября 2022 года

В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 кв.м. Загоряння локалізували силами 2-х оперативних підрозділів ДСНС о 21:25 та ліквідували о 21:38.

Пожар в Холодногорском районе Харькова после ракетного удара 27 сентября 2022 года

В другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 кв.м. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів.

Пожар в Холодногорском районе Харькова после ракетного удара 27 сентября 2022 года

На щастя в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 27 по 28 вересня сталося чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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