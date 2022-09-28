Рятувальники розповіли про пожежі після ракетних ударів по Харкову (фото)

Близько 21:00 по Харкову було нанесено чергового ракетного удару.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, три ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти, що розташовані в Холодногірському районі. На них виникло 2 пожежі.
В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 кв.м. Загоряння локалізували силами 2-х оперативних підрозділів ДСНС о 21:25 та ліквідували о 21:38.
В другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 кв.м. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів.
На щастя в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 27 по 28 вересня сталося чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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