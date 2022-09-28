28.09.2022 09:16 Рита Парфенова

Рятувальники розповіли про пожежі після ракетних ударів по Харкову (фото)

Близько 21:00 по Харкову було нанесено чергового ракетного удару.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, три ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти, що розташовані в Холодногірському районі. На них виникло 2 пожежі.





В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 кв.м. Загоряння локалізували силами 2-х оперативних підрозділів ДСНС о 21:25 та ліквідували о 21:38.





В другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 кв.м. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів.





На щастя в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 27 по 28 вересня сталося чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами.