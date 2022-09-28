28.09.2022 09:27 Рита Парфенова

Ракетний дар по Харкову: більше 18 тисяч містян досі без світла

На ранок 28 вересня близько 18,5 тисяч споживачів електропостачання в Харькові залишаються без світла.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.



На підприємстві повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова ввечері 27 вересня були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Частково були знеструмлені Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони.



Наразі близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого відновлення електропостачання.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.