    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ракетний дар по Харкову: більше 18 тисяч містян досі без світла
28.09.2022  09:27   Рита Парфенова

Ракетний дар по Харкову: більше 18 тисяч містян досі без світла

На ранок 28 вересня близько 18,5 тисяч споживачів електропостачання в Харькові залишаються без світла.

відновлюють подачу електропостачання

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.

На підприємстві повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова ввечері 27 вересня були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Частково були знеструмлені Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони.

Наразі близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого відновлення електропостачання.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.

 

Источник:   АТ «ХарківоблЕнерго»
 Тэги:  электроснабжение, харьков, отключение света, ракетный удар, аграссия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 ЖКГ В Харькове восстановлено электроснабжение, пропавшее после ракетного удара 10.06 ЖКГ Электроснабжение вернули в крупный район Харькова 13.05 ЖКГ На Салтовке восстанавливают электроснабжение (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 