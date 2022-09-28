Стало відомо, якими ракетами обстріляли електричні мережі та трансформатор у Харкові (фото)

На місці вибуху слібчі вилучили уламки ракети.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Вчора ввечері усе місто почуло вибухи, а в Холодногірському районі зникло світло. Це все - наслідки обстрілу рашистів по нашому місту», – розповів він.
За словами Болвінова, на місці вибуху слідчі вже вилучили уламки металу - це була ракета С300.
Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.
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