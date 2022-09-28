    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Стало відомо, якими ракетами обстріляли електричні мережі та трансформатор у Харкові (фото)
28.09.2022  10:05   Рита Парфенова

Стало відомо, якими ракетами обстріляли електричні мережі та трансформатор у Харкові (фото)

На місці вибуху слібчі вилучили уламки ракети.

Уламки ракети С300 на місці удару по Харкову 27 вересня 2022 року

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Вчора ввечері усе місто почуло вибухи, а в Холодногірському районі зникло світло. Це все - наслідки обстрілу рашистів по нашому місту», – розповів він.

За словами Болвінова, на місці вибуху слідчі вже вилучили уламки металу - це була ракета С300.

Уламки ракети С300 на місці удару по Харкову 27 вересня 2022 року

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Надзвичайні події Наслідки ракетного прильоту в Холодногірський район Харкова (фото) 28.09 ЖКГ Ракетний дар по Харкову: більше 18 тисяч містян досі без світла 28.09 Надзвичайні події Ворог завдав Харкову чотири ракетних удари: в деяких районах відсутнє електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 