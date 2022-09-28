Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 123 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 238 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 424 осіб. Одужало 301 905 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2399 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли шестеро людей.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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