28.09.2022 10:30 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 123 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 238 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 424 осіб. Одужало 301 905 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2399 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли шестеро людей.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в шести районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 140 осіб (із них 123 - мешканці міста Харкова). 63 особи захворіли в Богодухівському, 21 - в Лозівському, 5 - в Красноградському, 6 - у Чугуївському, 3 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 вересня.