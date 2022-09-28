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28.09.2022  10:55   Рита Парфенова

В бою загинув оператор харківської телекомпанії

21 вересня на війні загинув оператор харківського «Приват TV» Дмитро Шиповський.

21 вересня на війні загинув оператор харківського «Приват TV» Дмитро Шиповський.

Про це повідомили на продакшин-студії, передає РЕДПОСТ.

«Він не був публічною людиною. Знайти його фото дуже важко, навіть у друзів... Він завжди приймав нестандартні рішення під час знімального процесу, – розповів у соціальній мережі його товариш Станіслав Чепурко. – Востаннє ми бачилися в 14-му році... Тоді, в 14-му, він мені сказав: "Якщо вторгнуться і окупують, піду в партизани". Він пішов в ЗСУ в 22-му. Змінив камеру на кулемет... 21 вересня він загинув. Вічна тобі пам'ять» .

НСЖУ та колектив РЕДПОСТ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Нагадаємо, на Харківщині у боях на Ізюмському напрямку загинув український журналіст Олександр Махов.

Источник:   Приват ТВ
 Тэги:  некролог, дмитрий шиповский, харьков
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