28.09.2022 10:55 Рита Парфенова

В бою загинув оператор харківської телекомпанії

21 вересня на війні загинув оператор харківського «Приват TV» Дмитро Шиповський.

Про це повідомили на продакшин-студії, передає РЕДПОСТ.



«Він не був публічною людиною. Знайти його фото дуже важко, навіть у друзів... Він завжди приймав нестандартні рішення під час знімального процесу, – розповів у соціальній мережі його товариш Станіслав Чепурко. – Востаннє ми бачилися в 14-му році... Тоді, в 14-му, він мені сказав: "Якщо вторгнуться і окупують, піду в партизани". Він пішов в ЗСУ в 22-му. Змінив камеру на кулемет... 21 вересня він загинув. Вічна тобі пам'ять» .



НСЖУ та колектив РЕДПОСТ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Нагадаємо, на Харківщині у боях на Ізюмському напрямку загинув український журналіст Олександр Махов.