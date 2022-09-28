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28.09.2022  11:04   Рита Парфенова

Під час ворожих обстрілів на Харківщині поранено шестеро людей

Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей.

Також ворог продовжував терор мирного населення Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області.

В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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