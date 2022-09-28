28.09.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

Укрпошта та Червоний Хрест почали надавати разову фінансову допомогу на деокупованих територіях

Товариство Червоного Хреста в Україні розпочало співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям на звільнених від окупації територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що першочергово планується охопити 20 тисяч мешканців Харківщини. Їм пересувні відділення Укрпошти будуть видавати по 1200 грн на особу, включаючи дітей.

Перші виплати у сумі більш як півмільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки. Загалом за інформацією від ОВА більше 200 тис осіб, що зараз проживають на деокупованих територіях, потребують фінансової допомоги. Для виплат цим людям громади населених пунктів готують за погодженням з ОВА списки осіб та формують відомості, за якими виїздні бригади Укрпошти будуть впродовж двох місяців здійснювати виплати.

Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах. Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні.

Нагадаємо, Укрпошта виплатила понад 10 мільйонів гривень пенсій на деокупованих територіях Харківської області.