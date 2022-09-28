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28.09.2022  11:29   Рита Парфенова

Контрнаступ на Харківщині: як це було (відео)

Прикордонники показали нові деталі контрнаступу на Харківщині.

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Під час операції зі звільнення Харківщини, українські військові відновили контроль над сотнями населених пунктів області. В ході контрнаступу підрозділи армії рф втратили значну кількість особового складу, боєприпасів та військової техніки. Серед інших сил оборони, участь в операції брали й українські прикордонники.

Про хід бойових дій, складнощі, які виникали впродовж наступу, та роль військовослужбовців ДПСУ розповіли безпосередні учасники операції.

Нагадаємо, деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.

 

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби України
 Тэги:  деоккупация, контраступление, харьков, гпсу, агрессия россии
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