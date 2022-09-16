16.09.2022 13:57 Рита Парфенова

Коли розмінують деокуповані території Харківської області, розповіли в поліції

Деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.





Про це під час брифінгу розповів голова Нацполіції Ігорь Клименко, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна з посиланням на слова



"Щодо житлового фонду, я думаю, до серйозних холодів ми повинні встигнути (розмінувати, – ред). Намагаємося працювати максимально швидко. Я думаю, що населені пункти ми розмінуємо за місяць-два. Десятки населених пунктів, до яких потрібно увійти", - заявив він.



При цьому зачистка усієї звільненої території, включаючи поля, триватиме до весни наступного року.



Як повідомлялося, українські військові звільнили вже понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів Харківської області. За даними Міноборони, ЗСУ деокупували 388 населених пунктів.



Однак після себе окупанти залишили одні руйнування, які можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами Київської області.