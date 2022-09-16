16.09.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Провів у підвалі понад три місяці: окупанти катували мешканців Харківської області

Громадянина України окупанти тримали у підвалі понад три місяці.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Передає РЕДПОСТ

Дмитро Лубінець повідомив, що під час окупації міста Балаклії Харківської області, громадянин України Олександр, провів у підвалі понад три місяці. Туди його помістили окупанти.

У свою чергу полонений окупантів розповів, що йому ще пощастило, бо він не потрапив на допити чеченців, а лише до інших російських військових.

«У камері №2 розміром менше ніж 7 квадратних метрів з Олександром впродовж трьох місяців були ще 8 людей. Були й камери з полоненими жінками. В тому числі й ті, кому пощастило менше. Про цей жах Олександр згадувати не хоче.

Що таке “пощастило”? Олександр залишився живим. Росіяни застосовували до нього тортури: електричний струм, били битою по голові та тулубу, різали ножем. І це все для того, щоб Олександр зізнався у тому, що був коригувальником вогню для українських військослужбовців. Він не підписав жодного документу, але каже, що ті, хто зізнався - зникали, і він не знає про подальшу долю цих людей.

Тортури росіяни знімали на камери, записи з яких вони забрали з собою, тікаючи з місця злочину. Можливо, щоб переглядати і отримували задоволення, а можливо для того, щоб мати докази воєнних злочинів на підлеглих і змушувати їх продовжувати «служити»»,- повідомив Дмитро Лубінець зі слів Олександра.