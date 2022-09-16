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16.09.2022  14:34   Дмитро Колонєй

Загарбники проводять масштабну мобілізацію на окупованих територіях України

Про це інформує воєнна розвідка України.

Проводять масштабну мобілізацію на окупованих територіях України загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання «мобілізувати» 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.
 
Враховуючи попередні «призовні кампанії» та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під «мобілізацію». Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.
 
Чоловіки з Горлівки, яких раніше «мобілізували» до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх «відмовників» відправити на передову без зброї.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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