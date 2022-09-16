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16.09.2022  13:25   Віталій Хінєвіч

Нова пошта інвестує кошти для відновлення відділень у деокуповані міста Харківської області

На звільнених територіях в Харківській області знаходиться 170 відділень Нової пошти у 149 населених пунктах.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що більшість відділень Нової пошти значно пошкоджені чи зруйновані. На відновлення вже направлено 50 мільйонів гривень.
 
Компанія планує на цьому тижні відновити роботу 14 відділень, на наступному – ще 15, щоб мешканці могли отримувати гуманітарну допомогу від благодійних фондів, посилки тощо. До кінця місяця буде відкрито ще 50 точок сервісу у селах Харківської області.
 
«На деокупованих територіях, де немає можливості швидко відновити роботу стаціонарних відділень через руйнування, компанія відкриває мобільні відділення із своїм модулем Starlink та генератором для мешканців. Аби кожен міг приєднатися безкоштовно до мережі інтернет та підзарядити свої гаджети»,- розповіли у Новій пошті.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  харьков, нова пошта
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