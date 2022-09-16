16.09.2022 13:15 Рита Парфенова

У Харкові усувают пошкодження на водогонах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують оперативно відновлювати подачу води.

Як повідомили у КП «Харьківводоканал», вчора бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 13 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.



Сьогодні бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» намічено провести ремонт на 18 ділянках водоводів.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Нагадаємо, у Холодногірському районі ремонтники оперативно усунули серйозну аварію на магістралі діаметром 200 мм на вул. Технічній