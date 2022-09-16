16.09.2022 12:41 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 16 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 16 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 65 легкових авто;

«Угринів» - 80 легкових авто;

«Рава-Руська» - 50 легкових авто;

«Грушів» - 35 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 60 легкових авто;

«Шегині» - 50 легкових авто, 1 автобус, 90 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 легкових авто;

«Ужгород» - 15 легкових авто

За добу 15 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Більше 21 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 32 тисячі осіб, більше 29 тисяч з них – громадяни України.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.