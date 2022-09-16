Ситуація з виїздом із України 16 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 16 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 15 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Більше 21 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 32 тисячі осіб, більше 29 тисяч з них – громадяни України.
Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.
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