22.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта виплатила понад 10 мільйонів гривень пенсій на деокупованих територіях Харківської області

Національний поштовий оператор за минулий тиждень виплатив 10 млн грн пенсійних та інших виплат українцям, що проживають у звільнених населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що виплати проводилися в Балаклії та Граково. На цьому тижні пересувні відділення Укрпошти розвозять пенсії мешканцям сіл Липці, Руські Тишки, Черкаські Тишки, смт. Шевченкове та м. Балаклії.

«Завдяки ЗСУ ці населені пункти додалися до Дергачів, Рогані, Водяного, Мурафа, Андріївки, Малинівки, в яких Укрпошта не припиняла роботу. Також Укрпошта працює над відновленням роботи у Вербівці, Ізюмі, Дергачівській, Савинській, Старосалтівській та Золочівській громадах. До решти деокупованих населених пунктів Укрпошта зможе доставити пенсії після дозволу військових»,-розповіли в Укрпошті.

Крім пенсійних виплат, місцеве населення може отримати через Укрпошту одноразову виплату від червоного Хреста в розмірі 1200 грн на особу. Перші виплати у сумі більш як півмільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.

Важливо: отримати пенсію в Укрпошті можуть тільки ті пенсіонери, які є клієнтами Укрпошти та отримують пенсію та інші виплати готівкою. Якщо пенсіонер є клієнтом банку та отримував пенсійні виплати на картку, йому потрібно або дочекатися, коли у населених пунктах відновлять роботу банківські відділення та банкомати, або ж подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою через АТ «Укрпошта». В свою чергу, ці виконавчі органи будуть передавати заяви в обласне управління Пенсійного фонду. Фактично перші виплати по таким заявам буде здійснено у жовтні по заявам, зібраним у вересні.

Обслуговування населення наразі здійснюють 6 бригад пересувних відділень Укрпошти. Графік роботи ПВПЗ у конкретному населеному пункті можна уточнити у місцевого старости чи голови ОТГ.

Укрпошта працює над відновленням роботи на деокупованих територіях. Розуміючи пріоритетність, в першу чергу проводиться виплата пенсій. Також днями буде відновлено доставку посилок спочатку у Балаклію а згодом і до решти населених пунктів.

Нагадаємо, ПриватБанк відновив роботу відділення в Дергачах.