22.09.2022 11:50 Рита Парфенова

В Ізюмі знайшли вікрадені окупантами з музею предмети (фото)

20 вересня військовослужбовці Збройних сил України виявили в місті Ізюм зброю та музейні експонати.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Поліції Харківської області, згайден предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації населеного пункту.



На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Ізюмського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.