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22.09.2022  11:50   Рита Парфенова

В Ізюмі знайшли вікрадені окупантами з музею предмети (фото)

20 вересня військовослужбовці Збройних сил України виявили в місті Ізюм зброю та музейні експонати.

Новини Харкова: в Ізюмі знайшли речі, вікрадені окупантами з музею

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Поліції Харківської області, згайден предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації населеного пункту.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Ізюмського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею.

Новини Харкова: в Ізюмі знайшли речі, вікрадені окупантами з музею Новини Харкова: в Ізюмі знайшли речі, вікрадені окупантами з музею

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кража, изюм, харьков, агрессия россии
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