Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 111 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 198 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 186 осіб. Одужало 301 795 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2277 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
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