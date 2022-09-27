27.09.2022 10:07 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 111 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 198 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 186 осіб. Одужало 301 795 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2277 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксувалив усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 130 осіб (із них 111 - мешканці міста Харкова). 42 особи захворіли в Богодухівському, 14 - в Лозівському, 5 - в Красноградському, 4 - у Чугуївському, 2 - в Куп’янському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 вересня.