Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 65 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 86 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 988 осіб. Одужало 301 670 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2207 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
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