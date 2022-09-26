26.09.2022 11:10 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 65 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 86 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 988 осіб. Одужало 301 670 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2207 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 69 осіб (із них 65 - мешканці міста Харкова). 16 осіб захворіли у Лозівському, 1 - в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 вересня.