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27.09.2022  09:41   Рита Парфенова

Водій швидкої загинув під час обстрілу у Харківській області

Вранці 27 вересня у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу.

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 27 вересня, передає РЕДПОСТ.

За словами голови ХОВА, за добу ворожі обстріли унесли дев’ять життів жителів Харківщини. Ще п’ятеро госпітализовані з пораненнями.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.

У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 26 по 27 вересня сталося сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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