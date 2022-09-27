Водій швидкої загинув під час обстрілу у Харківській області

Вранці 27 вересня у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 27 вересня, передає РЕДПОСТ.
За словами голови ХОВА, за добу ворожі обстріли унесли дев’ять життів жителів Харківщини. Ще п’ятеро госпітализовані з пораненнями.
Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.
У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.
У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.
У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.
У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 26 по 27 вересня сталося сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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