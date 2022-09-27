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27.09.2022  08:30   Рита Парфенова

Харків на ранок 27 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 вересня сталося сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 вересня.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у  Чугуївському (4),  Куп'янському (1), Лозівському (1) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні оселі, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, крамниця, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу з 26 по 27 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативний виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, з яких 7  пов’язаних з веденням бойових дій;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби  вилучено та знешкоджено 906 вибухонебезпечних предметів.

 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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