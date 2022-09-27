Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області (відео)

Протягом минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове.
Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.
Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.
Р
акетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.
Нагадаємо, Харківщина залишається під загрозою авіаційних та ракетних ударів.
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