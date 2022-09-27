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27.09.2022  08:52   Рита Парфенова

Рятувальники забезпечили водою жителів деокупованих міст Харківської області (фото)

На деокупованих територіях Харківщини забезпеченням людей питною та технічною водою займаються в тому числі подрозділи ДСНС.

Рятувальники підвозять воду жителям деокупованих громад Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове

Рятувальники з міст Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.

Загалом люди отримали біля 44 тонни води, у т.ч. 10 тонн питної, набраної зі свердловини та доставленої за допомогою спеціальної цистерни.

Рятувальники підвозять воду жителям деокупованих громад Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  деоккупация, гсчс, вода, харьков
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