27.09.2022 08:52 Рита Парфенова

Рятувальники забезпечили водою жителів деокупованих міст Харківської області (фото)

На деокупованих територіях Харківщини забезпеченням людей питною та технічною водою займаються в тому числі подрозділи ДСНС.

Рятувальники з міст Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.



Загалом люди отримали біля 44 тонни води, у т.ч. 10 тонн питної, набраної зі свердловини та доставленої за допомогою спеціальної цистерни.