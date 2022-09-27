Рятувальники забезпечили водою жителів деокупованих міст Харківської області (фото)

На деокупованих територіях Харківщини забезпеченням людей питною та технічною водою займаються в тому числі подрозділи ДСНС.
Рятувальники з міст Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.
Загалом люди отримали біля 44 тонни води, у т.ч. 10 тонн питної, набраної зі свердловини та доставленої за допомогою спеціальної цистерни.
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