27.09.2022 09:23 Рита Парфенова

Бабак Тимко пережив окупацію під Харковом

Протягом шести місяців харківський бабак-віщун Тимко разом з іншими тваринами був в окупації у селі Нестерівка Великобурлуцької громади.

Збройні сили України звільнили цей населений пункт від російських загарбників під час контрнаступу у вересні, передає РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.Харків



Разом з Тимкою у Нестерівці жили близько 30 бабаків, всі вони почуваються добре. В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.



Під час окупації бабаки жили в клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.



Минулого тижня Нестерівку відвідав завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського Володимир Грубник, який привіз гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.



«І бабакам все, що їм потрібно. Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків — Володимир та Галина, це співробітники нашої лабораторії. Завдяки тому, що вони залишились, всі наші бабаки живі і здорові. Все гаразд. Доглядали пильно. Вони отримували все необхідне", — сказав Володимир.



Жодних передбачень Тимко ще не робив, але Володимир сподівається, що у лютому бабак зробить їх на біостанції, де й кожну зиму до повномасштабного російського вторгнення.

Нагааємо, на деокупованих територіях Харківщини забезпеченням людей питною та технічною водою займаються в тому числі подрозділи ДСНС.