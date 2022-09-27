Бійці ДСНС долають наслідки окупації в Ізюмі та Балаклії (фото)

26 вересня на деокупованих територіях Харківщини рятувальники у складі 3-х зведених загонів продовжили виконувати роботи за призначенням.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.
У Балаклії за допомогою важкої інженерної техніки розчищались залишки зруйнованих будівельних конструкцій на каналізаційній насосній станції та котельні. Працювала дизельна електростанція потужністю 600 кВт. 300 мешканців 6 багатоповерхівок отримали електроенергію.
У місті Ізюм проводились роботи з розбору завалів на 4-й школі та демонтажу зруйнованих елементів цієї будівлі. За допомогою пересувної електростанції забезпечувалось електроживлення свердловини для подачі води.
Також проводились роботи з розбору завалів 3-го та 2-го поверхів 12-го ліцею. Розчищалась його територія від будівельного сміття, виконано демонтаж 21 залізобетонної плити перекриття. Демонтована телекомунікаційна вежа, яка була в аварійному стані та загрожували руйнацією.
Психологи ДСНС надали психологічну підтримку 97 особам.
Нагадаємо, забезпеченням людей питною та технічною водою на деокупованих територіях Харківщини займаються в тому числі подрозділи ДСНС.
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