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27.09.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області Укрпошта відкрила стаціонарні відділення

Національний оператор поштового зв'язку продовжує відновлювати роботу у Харківській області.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що минулого тижня Укрпошта відкрила 4 стаціонарні відділення в Харківській області.
 
Таким чином у місті Балаклія працюють відділення №64203 та №64207. У селі Вербівка Харківської області працює відділення №64219, у селі Пришиб доступне відділення №64223.
 
«Наші герої невпинно працюють над звільненням територій, а ми — над відновленням роботи відділень у деокупованих містах та селах. Далі буде ще більше гарних новин»,- повідомили в Укрпошті.
 
Нагадаємо, в Україні побільшало школярів, які навчаються в офлайн режимі.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  харьков, укрпошта
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