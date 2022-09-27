У Харківській області Укрпошта відкрила стаціонарні відділення

Національний оператор поштового зв'язку продовжує відновлювати роботу у Харківській області.
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Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.
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