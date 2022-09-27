27.09.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області Укрпошта відкрила стаціонарні відділення

Національний оператор поштового зв'язку продовжує відновлювати роботу у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що минулого тижня Укрпошта відкрила 4 стаціонарні відділення в Харківській області.

Таким чином у місті Балаклія працюють відділення №64203 та №64207. У селі Вербівка Харківської області працює відділення №64219, у селі Пришиб доступне відділення №64223.

«Наші герої невпинно працюють над звільненням територій, а ми — над відновленням роботи відділень у деокупованих містах та селах. Далі буде ще більше гарних новин»,- повідомили в Укрпошті.

Нагадаємо, в Україні побільшало школярів , які навчаються в офлайн режимі.