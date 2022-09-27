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27.09.2022  11:33   Рита Парфенова

У Харкові затримали розповсюджувачів наркотиків

За добу 27 вересня поліцейські виявили 3 факти незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини.

полиция харьковской области

В Індустріальному районі Харкова під час патрулювання поліцейські викрили двох розповсюджувачів наркотиків. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

По проспекту Архітектора Альошина затримали 29-річного чоловіка, у якого вилучили пластикову колбу з фольгою, в середині якої знаходилась наркотична речовина солі. У телефоні затриманого виявлені фото локацій з місцями закладання наркотичних засобів. Чоловік зізнався, що працює «закладчиком» та вказав на 9 місць, де встиг сховати згортки.

Ще одного 28-річного зловмисника виявили по проспекту Олександрівському. У чоловіка вилучили три пластикові колби з солями, а в телефоні також виявили фото локацій місць закладання наркотичних засобів. Слідчими відкриті кримінальні провадження  за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у неділю, 25 вересня, харківські патрульні виявили в двох районах Харкова чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, харьков
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