У Харкові затримали розповсюджувачів наркотиків

За добу 27 вересня поліцейські виявили 3 факти незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини.
В Індустріальному районі Харкова під час патрулювання поліцейські викрили двох розповсюджувачів наркотиків. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
По проспекту Архітектора Альошина затримали 29-річного чоловіка, у якого вилучили пластикову колбу з фольгою, в середині якої знаходилась наркотична речовина солі. У телефоні затриманого виявлені фото локацій з місцями закладання наркотичних засобів. Чоловік зізнався, що працює «закладчиком» та вказав на 9 місць, де встиг сховати згортки.
Ще одного 28-річного зловмисника виявили по проспекту Олександрівському. У чоловіка вилучили три пластикові колби з солями, а в телефоні також виявили фото локацій місць закладання наркотичних засобів. Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у неділю, 25 вересня, харківські патрульні виявили в двох районах Харкова чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини.
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