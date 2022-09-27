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27.09.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Приміський потяг Харківського напрямку продовжив маршрут

У Харківській області продовжують відновлювати залізничне сполучення.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що поновлюється рух приміських електропоїздів до станції Занки, що у Харківській області.
 
з 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський – Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада — Зміїв — Харків-Левада продовжено до станції Занки.
 
Крім того, до станції Занки з 28 вересня курсуватимуть наступні електропоїзди:
 
  • № 6419 Харкiв-Пасажирський — Занки;
  • № 6428 Занки — Харкiв-Левада;
  • № 6427/6426Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Левада;
  • № 6407 Харкiв-Пасажирський — Занки;
  • № 6430 Занки — Харкiв-Пасажирський;
  • № 6431/6432 Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Пасажирський;
  • № 6433 Харкiв-Пасажирський — Занки.
Крім того, змінюється графік та маршрут курсування рейкових автобусів на зазначеному напрямку.
 
Так, з 28 вересня курсуватимуть наступні рейкові автобуси:
 
  • № 6602/6603 Балаклiя — Занки — Балаклiя;
  • № 6605/6606 Занки — Балаклiя — Занки;
  • № 6607/6608 Занки — Балаклiя — Занки;
  • № 6609 Занки — Балаклiя.
На станції Занки із зазначених рейкових поїздів буде забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.
 
З розкладом руху поїздів можна буде ознайомитися за посиланням.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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