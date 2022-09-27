27.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Приміський потяг Харківського напрямку продовжив маршрут

У Харківській області продовжують відновлювати залізничне сполучення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що поновлюється рух приміських електропоїздів до станції Занки, що у Харківській області.

з 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський – Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада — Зміїв — Харків-Левада продовжено до станції Занки.

Крім того, до станції Занки з 28 вересня курсуватимуть наступні електропоїзди:

№ 6419 Харкiв-Пасажирський — Занки;

№ 6428 Занки — Харкiв-Левада;

№ 6427/6426Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Левада;

№ 6407 Харкiв-Пасажирський — Занки;

№ 6430 Занки — Харкiв-Пасажирський;

№ 6431/6432 Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Пасажирський;

№ 6433 Харкiв-Пасажирський — Занки.

Крім того, змінюється графік та маршрут курсування рейкових автобусів на зазначеному напрямку.

Так, з 28 вересня курсуватимуть наступні рейкові автобуси:

№ 6602/6603 Балаклiя — Занки — Балаклiя;

№ 6605/6606 Занки — Балаклiя — Занки;

№ 6607/6608 Занки — Балаклiя — Занки;

№ 6609 Занки — Балаклiя.

На станції Занки із зазначених рейкових поїздів буде забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.

З розкладом руху поїздів можна буде ознайомитися за посиланням