27.09.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили про ворожі обстріли Харківської області

Слідчі фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу міста Куп'янськ Харківської області сталося займання будівлі церковної школи, господарської прибудови та магазину. Є постраждалі.

Також повідомляється, що ворожа ракета в Первомайському потрапила до житлових будинків,також горіли автомобілі. Загинули 8 людей, в тому числі 15-річна дівчина.

Вранці 27 вересня у селищі міського типу Дворічна від ворожих обстрілів загинув чоловік. У місті Вовчанськ горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі сталося загоряння дачного будинку після ворожого обстрілу.

Відкрито кримінальні справи згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.