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27.09.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили про ворожі обстріли Харківської області

Слідчі фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що внаслідок обстрілу міста Куп'янськ Харківської області сталося займання будівлі церковної школи, господарської прибудови та магазину. Є постраждалі.
 
Також повідомляється, що ворожа ракета в Первомайському потрапила до житлових будинків,також горіли автомобілі. Загинули 8 людей, в тому числі 15-річна дівчина.
 
Вранці 27 вересня у селищі міського типу Дворічна від ворожих обстрілів загинув чоловік. У місті Вовчанськ горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.
 
У Харківському районі сталося загоряння дачного будинку після ворожого обстрілу.
 
Відкрито кримінальні справи згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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