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28.09.2022  08:35   Рита Парфенова

Ворог завдав Харкову чотири ракетних удари: в деяких районах відсутнє електропостачання

Близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За словами мера міста, три ракети завдали пошкоджень інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі Харкова.

«Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется», – повідомив Терехов.

Кількома хвилинами пізніше мер розповів про ще один ракетний удар. «Еще один прилет по Харькову», - написал він.

Ігор Терехов зазначив, що енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян.

Частину пошкоджень електрики ліквідували ввечері 27 вересня, проте, за повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, в частині Павлова Поля електропостачання на ранок 28 вересня відсутнє.

Нагадаємо, в Харкові тимчасово не працюють телефони виклику екстрених служб, викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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