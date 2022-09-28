28.09.2022 08:35 Рита Парфенова

Ворог завдав Харкову чотири ракетних удари: в деяких районах відсутнє електропостачання

Близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.



За словами мера міста, три ракети завдали пошкоджень інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі Харкова.



«Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется», – повідомив Терехов.



Кількома хвилинами пізніше мер розповів про ще один ракетний удар. «Еще один прилет по Харькову», - написал він.



Ігор Терехов зазначив, що енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян.



Частину пошкоджень електрики ліквідували ввечері 27 вересня, проте, за повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, в частині Павлова Поля електропостачання на ранок 28 вересня відсутнє.



Нагадаємо, в Харкові тимчасово не працюють телефони виклику екстрених служб, викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами.