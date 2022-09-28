Ворог завдав Харкову чотири ракетних удари: в деяких районах відсутнє електропостачання

Близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За словами мера міста, три ракети завдали пошкоджень інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі Харкова.
«Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется», – повідомив Терехов.
Кількома хвилинами пізніше мер розповів про ще один ракетний удар. «Еще один прилет по Харькову», - написал він.
Ігор Терехов зазначив, що енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян.
Частину пошкоджень електрики ліквідували ввечері 27 вересня, проте, за повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, в частині Павлова Поля електропостачання на ранок 28 вересня відсутнє.
Нагадаємо, в Харкові тимчасово не працюють телефони виклику екстрених служб, викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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