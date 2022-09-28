У Харкові не працюють важливі телефони: як викликати швидку або рятівників

Через технічні несправності в Харькові тимчасово не працють номери телефонів Служби порятунку "101" та "112", а також екстреної медичної служби "103".
Викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами, повідомили в прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.
Резервні номери виклику служби ДСНС за яким можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:
У разі відсутності зв'язку за номерами 103, дзвоніть за номерами:
Інформацію щодо полагодження ліній 101, 112 та 103 відразу повідомимо.
Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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