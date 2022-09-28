28.09.2022 08:12 Рита Парфенова

У Харкові не працюють важливі телефони: як викликати швидку або рятівників

Через технічні несправності в Харькові тимчасово не працють номери телефонів Служби порятунку "101" та "112", а також екстреної медичної служби "103".



Фото з відкритих джерел

Викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами, повідомили в прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Резервні номери виклику служби ДСНС за яким можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

050 113 9001

050 113 9002

073 027 0112

У разі відсутності зв'язку за номерами 103, дзвоніть за номерами:

(050) 040-03-76

(050) 040-05-21

(050) 040-09-34

(067) 540-13-52

(067) 543-13-10

(067) 540-06-10

(063) 950-93-33

(093) 288-23-58

Інформацію щодо полагодження ліній 101, 112 та 103 відразу повідомимо.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.