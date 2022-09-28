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28.09.2022  08:12   Рита Парфенова

У Харкові не працюють важливі телефони: як викликати швидку або рятівників

Через технічні несправності в Харькові тимчасово не працють номери телефонів Служби порятунку "101" та "112", а також екстреної медичної служби "103".


Фото з відкритих джерел

Викликати швидку допомогу або рятівників можна за резервними телефонами, повідомили в прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Резервні номери виклику служби ДСНС за яким можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

  • 050 113 9001
  • 050 113 9002
  • 073 027 0112

У разі відсутності зв'язку за номерами 103, дзвоніть за номерами:

  • (050) 040-03-76
  • (050) 040-05-21
  • (050) 040-09-34
  • (067) 540-13-52
  • (067) 543-13-10
  • (067) 540-06-10
  • (063) 950-93-33
  • (093) 288-23-58

Інформацію щодо полагодження ліній 101, 112 та 103 відразу повідомимо.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 27 вересня по Харкову з території рф були здійснені ракетні удари інфрастуктурному об’єкту в Холодногірському районі.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  скорая помищь, гсчс, телефон, харьков
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