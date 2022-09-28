28.09.2022 07:30 Рита Парфенова

28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.

День доступу до інформації започатковано ЮНЕСКО у 2015 році, а у 2019 році Генеральна Асамблея ООН включила її до списку своїх міжнародних днів.



До речі, одним із ініціаторів дня, визнаного привертати увагу світу до проблем розповсюдження інформації, була Україна.



2021 року темою Дня буде «Штучний інтелект, електронне управління та доступ до інформації».



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Світова спільнота 28 вересня проводить Всесвітній день боротьби проти сказу. Цей день заснований з ініціативи Світового альянсу боротьби з сказом і покликаний привернути увагу до проблеми поширення цієї хвороби, а також до її наслідків. Він присвячений дню смерті французького мікробіолога Луї Пастера, який створив першу в історії вакцину від сказу.

Також цього дня

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард



1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір



1780 - Слобідсько-Українська губернія, заснована 1765 року, була перетворена на Харківське намісництво. Воно ділилося на 15 повітів чи округів. Зі сходу на захід Харківське намісництво простягається на 290 верст (межує з Воронезьким на сході та з Чернігівським на заході), а з півночі на південь на 350 верст (на півночі межує з Курським намісництвом, з півдня з Катеринославським).



1852 – народився Джон Френч, британський фельдмаршал. Увійшов в історію не своїми бойовими досягненнями, які були вельми скромні, а тим, що ввів у військову моду кітель із накладними кишенями – френч.



1918 – народився Василь Сухомлинський, український педагог («Серце віддаю дітям», «Про виховання»).



1924 – народився Марчелло Мастроянні, італійський актор кіно та театру («Ніч», «Шлюб по-італійському», «Солодке життя», «8 з половиною», «Велика жратва»).



1934 – народилася Бріжитт Бардо (справжнє ім'я Каміль Жаваль), французька кіноактриса («І бог створив жінку», «Бабетта йде на війну», «Зневага»), секс-символ європейського кіно шістдесятих. Тепер вона відома як затята захисниця тварин та противниця тих, хто носить шуби та інші вироби з хутра. Бардо будує притулки для тварин, лікує, виходжує, збирає навколо себе таких самих ентузіастів – її вілла перетворилася на справжній зоопарк. За опитуваннями громадської думки у Франції, вже 45 років входить до сотні найкрасивіших жінок світу.



1936 – народилася Мілен Демонжо, французька актриса («Фантомас»).



1939 – міністр закордонних справ рейху Ріббентроп та Молотов підписали «Німеччино-радянський договір про дружбу та кордон між СРСР та Німеччиною». Згідно з цим договором Польща була розділена між СРСР та фашистською Німеччиною.



1968 – народилася Наомі Воттс, англо-австралійська актриса («Дзвінок», «Розмальована вуаль») та продюсер.



1994 - в ніч з 27 на 28 вересня в Балтійському морі затонув пором "Estonia" (раніше "Viking Sally", "Silja Star", "Wasa King") - естонський пором судноплавної компанії "Estline", побудований в 1979 році у ФРН судноверфі «Meyer Werft» у Папенбурзі. В результаті катастрофи зникли безвісти 757 людей і загинули 95 осіб (всього 852) з 989 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту. Це найбільша в Європі аварія корабля у мирний час.



Іменини відзначають: Богдан, Валеріан, Іван, Леонід, Макар, Максим, Марія, Марк, Микита, Осип (Йосиф), Порфирій, Степан, Федот, Яків.