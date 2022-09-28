Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
Овнів сьогодні можуть оточувати таємниці та секрети, які можуть зашкодити кар'єрі. Не лінуйтеся збирати по крихтах важливу інформацію або, як варіант, радитися з тими, хто знає все про всіх.
Все, що пов'язано з підрахунками та розрахунками, даватиметься Тельцям легше, ніж звичайно. Тож включайте «режим бухгалтера» і впорядкуйте фінансові справи.
Близнюки схильні до того, щоб почати і головне очолити справу, що обіцяє загальне благо. Щоправда, самовпевненість представників цього знака не завжди знайде розуміння в оточуючих, отже, не виключені конфлікти.
Постарайтеся у купі справ знайти час для спілкування з близькими. Прогулянка, похід у кафе чи спільне приготування вечері – найпростіші справи, зроблені разом, повернуть у його серце мир та спокій.
У житті Львів сьогодні є місце чудесам. Можливо, Лев відчуває дежавю або на його очах станеться дивовижна подія, збіг або явище.
Зірки радять Дівам вибирати синицю в руках: консервативний підхід допоможе їй не лише у справах, а й у спілкуванні, і в особистому житті.
Зірки схилятимуть Терези давати навколишнім поради, причому дуже слушні. Єдине «але»: тим, кого вони облагодіють, треба приготуватися до активної критики з їхнього боку. Терези безжально вкажуть на всі їхні помилки та недоліки.
Сьогодні Скорпіонів здатна вивести з себе будь-яку дрібниця. Зірки радять звести спілкування до мінімуму і зайнятися чимось позитивним – наприклад, сходити на фітнес або подивитися життєрадісний фільм.
Якщо вранці все валиться з рук, не варто намагатися переламати ситуацію. Щоб день не приніс розчарувань, зірки радять розслабитися та плисти за течією.
Роби з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Ця істина має стати девізом Козерогів на сьогодні. Козерогу необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми
Чи може виникнути ситуація, яка поставить Водолія перед вибором: чи допомагати комусь грошима, службовим становищем, зв'язками? Зірки радять допомогти, якщо це в його силах, зроблене добро обов'язково повернеться.
Навколишні настроені критикувати Риб за найдрібніші прорахунки. Щоб день не приніс прикрощів, варто поставитися до всього з часткою гумору.
Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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