28.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнів сьогодні можуть оточувати таємниці та секрети, які можуть зашкодити кар'єрі. Не лінуйтеся збирати по крихтах важливу інформацію або, як варіант, радитися з тими, хто знає все про всіх.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Все, що пов'язано з підрахунками та розрахунками, даватиметься Тельцям легше, ніж звичайно. Тож включайте «режим бухгалтера» і впорядкуйте фінансові справи.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки схильні до того, щоб почати і головне очолити справу, що обіцяє загальне благо. Щоправда, самовпевненість представників цього знака не завжди знайде розуміння в оточуючих, отже, не виключені конфлікти.

Рак (22 червня – 23 липня)

Постарайтеся у купі справ знайти час для спілкування з близькими. Прогулянка, похід у кафе чи спільне приготування вечері – найпростіші справи, зроблені разом, повернуть у його серце мир та спокій.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У житті Львів сьогодні є місце чудесам. Можливо, Лев відчуває дежавю або на його очах станеться дивовижна подія, збіг або явище.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Дівам вибирати синицю в руках: консервативний підхід допоможе їй не лише у справах, а й у спілкуванні, і в особистому житті.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки схилятимуть Терези давати навколишнім поради, причому дуже слушні. Єдине «але»: тим, кого вони облагодіють, треба приготуватися до активної критики з їхнього боку. Терези безжально вкажуть на всі їхні помилки та недоліки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонів здатна вивести з себе будь-яку дрібниця. Зірки радять звести спілкування до мінімуму і зайнятися чимось позитивним – наприклад, сходити на фітнес або подивитися життєрадісний фільм.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо вранці все валиться з рук, не варто намагатися переламати ситуацію. Щоб день не приніс розчарувань, зірки радять розслабитися та плисти за течією.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Роби з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Ця істина має стати девізом Козерогів на сьогодні. Козерогу необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Чи може виникнути ситуація, яка поставить Водолія перед вибором: чи допомагати комусь грошима, службовим становищем, зв'язками? Зірки радять допомогти, якщо це в його силах, зроблене добро обов'язково повернеться.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навколишні настроені критикувати Риб за найдрібніші прорахунки. Щоб день не приніс прикрощів, варто поставитися до всього з часткою гумору.