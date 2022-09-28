28.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +16°...+17°C (відчувається як +18°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.



Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +18°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо увечері густий туман – уночі буде дощ.



Гілки ялини та сосни опускаються вниз – до дощу.



28 вересня у народі називали Гусепролет, казали: «Гуси летять – зимушку на хвості тягнуть». Якщо гуси у цей день полетять, то на Покров буде мороз, а ні, то зима настане пізніше.