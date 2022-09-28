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28.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.

Церковь в Саржином Яру Харькова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +16°...+17°C (відчувається як +18°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +18°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо увечері густий туман – уночі буде дощ.

Гілки ялини та сосни опускаються вниз – до дощу.

28 вересня у народі називали Гусепролет, казали: «Гуси летять – зимушку на хвості тягнуть». Якщо гуси у цей день полетять, то на Покров буде мороз, а ні, то зима настане пізніше.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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