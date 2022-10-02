Окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ та Гатище

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів прилеглих до кордону з рф та лінії зіткнення.
Про це в оперативному зведенні на ранок 2 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Він повідомив, що обстрілів зазнали м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району.
За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка.
Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.
Нагадаємо,у Харківській області за добу з 1 на 2 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.
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