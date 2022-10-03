03.10.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Понад 2 мільйони школярів навчаються у очному та змішаному форматі

Другий місяць у садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах триває освітній процес.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що станом на 3 жовтня 2022 року функціонує 12 тис. 912 шкіл.

«В очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7 714 школах, де навчається понад 2 млн 126,5 тис. учнів. На жаль, у зв'язку із безпековою ситуацією 5 198 ЗЗСО працюють дистанційно», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Також Сергій Шкарлет зазначив, що 34, 9 тис. учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тис. інклюзивних класах.

Нагадаємо, в Україні дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком.