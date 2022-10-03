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03.10.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

Понад 2 мільйони школярів навчаються у очному та змішаному форматі

Другий місяць у садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах триває освітній процес.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що станом на 3 жовтня 2022 року функціонує 12 тис. 912 шкіл.
 
«В очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7 714 школах, де навчається понад 2 млн 126,5 тис. учнів. На жаль, у зв'язку із безпековою ситуацією 5 198 ЗЗСО працюють дистанційно», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Також Сергій Шкарлет зазначив, що 34, 9 тис. учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тис. інклюзивних класах.
 
Нагадаємо, в Україні дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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