У Харкові вичищають сміття зі зливової каналізації

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Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.

Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.