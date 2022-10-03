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03.10.2022  12:49   Рита Парфенова

У Харкові вичищають сміття зі зливової каналізації

Роботи проходять у різних районах міста.

Новини Харькова: комунальники прочищають зливову каналізацю

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», роботи тривають по вулицях Пушкінській, Ярослава Мудрого, Конєва, Катерининській, Рибалка, Танкопія, Коцарській та Аскольдівській.

Робітники комунального підприємства прочищають решітки дощоприймальних колодязів від листя та сміття.  

Новини Харькова: комунальники прочищають зливову каналізацю Новини Харькова: комунальники прочищають зливову каналізацю

Нагадаємо, робітники підприємства КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ливневка, жкх, харьков
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