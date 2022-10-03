У Харкові вичищають сміття зі зливової каналізації

Роботи проходять у різних районах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», роботи тривають по вулицях Пушкінській, Ярослава Мудрого, Конєва, Катерининській, Рибалка, Танкопія, Коцарській та Аскольдівській.
Робітники комунального підприємства прочищають решітки дощоприймальних колодязів від листя та сміття.
Нагадаємо, робітники підприємства КП «Харківські теплові мережі» готують до асфальтування ділянки, де завершили підземні ремонтні роботи.
Комментариев: 0
Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: