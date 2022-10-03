03.10.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

В Україні презентували обігову пам’ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України"

Обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що в Національному банку України 03 жовтня 2022 року презентовано обігову пам’ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України".

Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс – тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Презентували обігову пам’ятну монету заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан та Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майор Ігор Танцюра.

"Сьогодні основу Сил територіальної оборони ЗСУ становлять чоловіки та жінки далекі від військових професій: вчителі, діячі культури і науки, підприємці, фермери, ІТ-фахівці, банкіри та представники інших професій. Головне, що їх об'єднує – згуртованість та готовність зі зброєю в руках захищати незалежність та мирне майбутнє нашої Батьківщини. Створюючи такі обігові пам'ятні монети, із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України, ми прагнемо щодня під час готівкових розрахунків нагадувати мільйонам українців про героїчний подвиг наших військових, які на полі бою відстояли право України на свободу", – прокоментував заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Обігова пам’ятна монета "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, а також логотип та гасло Сил територіальної оборони ЗСУ: "Готові до спротиву". Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. Національний банк передаватиме обігові пам’ятні монети банкам та СІТ-компаніям для подальшого видавання клієнтам та/або приймання від клієнтів як звичайних обігових монет номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет.