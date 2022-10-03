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03.10.2022  13:10   Віталій Хінєвіч

З автостанції «Героїв Праці» почали вирушати автобусні маршрути

З автостанції «Героїв Праці» відновила роботу низка автобусних маршрутів.

Харків автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що три автобусні маршрути для мешканців міста Харкова запрацювали, сьогодні, 3 жовтня, з автостанції «Героїв Праці».
 
Роботу відновили такі маршрути: 
 
  • №06е «ст. м. «Героїв Праці» - вул. Наталії Ужвій»;
  • №208е «Велика Данилівка - ст. м. «Героїв Праці»;
  • № 212е «Вул. Світла - ст. м. «Героїв Праці».
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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