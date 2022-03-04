04.03.2022 14:12 Евгений Клочко

Харьковчан просят не содействовать вражеским корректировщикам артобстрелов

Оперативная публикация в социальных сетях информации о попадании вражеских снарядов является опасным.



Фото из открытых источников

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины, сообщает РЕДПОСТ . Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями артобстрела или авиаудара, с просьбой не снимать видео и фото для соцсетей, не вести стримы, а также не ставить гео-теги.

«Коварный и подлый враг внимательно отслеживает социальные сети местных жителей на наличие подобного контента для корректировки и нанесения точных ударов по целям. Сами того не понимая, вы помогаете агрессору!» – отметили в министерстве.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации информацию необходимо передавать экстренным службам по тел.: 101, 112, 103.