04.03.2022 13:47 Евгений Клочко

Харьковчан просят сидеть дома без света

Жителей Харькова просят принимать все необходимые меры по светомаскировке в темное время суток.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. По их данным, необходимо выключать свет в домах, зашторивать окна, гасить уличное освещение. Это поможет сделать жилые дома незаметными для врага.

Напомним, комендантский час в Харькове длится с 18:00 до 6:00. Жителям в комендантское время запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на транспортных средствах.