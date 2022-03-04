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04.03.2022  13:47   Евгений Клочко

Харьковчан просят сидеть дома без света

Жителей Харькова просят принимать все необходимые меры по светомаскировке в темное время суток.

Не включать дома свет просят всех харьковчан
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. По их данным, необходимо выключать свет в домах, зашторивать окна, гасить уличное освещение. Это поможет сделать жилые дома незаметными для врага.
 
Напомним, комендантский час в Харькове длится с 18:00 до 6:00. Жителям в комендантское время запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на транспортных средствах.
 
Тэги:  агрессия россии, светомаскировка, без света, харьков
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