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04.03.2022  13:28   

Все, что нужно знать о выборе семян огурцов

Огурцы — незаменимый продукт в летний сезон. Именно поэтому каждый владелец своего участка стремиться вырастить хотя бы минимальное количество плодов каждый год.

Как выбрать семена огурцов на посадку
 
Прежде чем купить семена огурца, нужно определиться, для каких целей вам нужны овощи, обязательно не забыть про личные вкусовые предпочтения и особенности грунта.  
 

Основные критерии выбора семян

Выбирать семена нужно индивидуально, поскольку не всегда то, что хорошо растет у соседа на грядке, будет идеальным для вашего участка. При покупке учтите следующие факторы: 
  • цели — есть большая разница, нужны вам огурцы для свежего употребления, консервации или засолки; 
  • место выращивания — некоторые сорта подходят только для теплицы или открытого грунта, поэтому с этим нужно определиться до покупки семян; 
  • устойчивость — отдавайте предпочтение сортам, которые дают хороший урожай и при этом отлично противостоят разным заболеваниям. 
 
Обратите внимание на климатическую зону, например, есть огурцы, которые в буквальном смысле созданы для южного климата, а другие лучше себя чувствуют на севере. Если собираетесь попробовать новый сорт, узнайте, в какой почве он растет лучше всего. Возможно, вам нужно будет предварительно подготовить грунт перед посадкой. 
 

Салатные, засолочные и универсальные сорта — какие выбирают огородники?

Если вы хотите в полной мере насладиться вкусом свежих овощей, то присмотритесь к таким сортам, как Анюта, Белый ангел, Пыжик, Кураж, Кристалл. На засолку предпочитают брать Адам, Легенда, Гектор. Однако не меньшей популярностью пользуются универсальные сорта, которые одинаково хорошо подходят для свежего употребления в пищу и консервации. К таким относят Аннушку, Восход, Мальчик с пальчик, Моравский Корнишон. 
 
Интернет-магазин «Дом и сад» — ваш надежный партнер в поставке качественных семян. Выбирайте любой из предложенных сортов и можете рассчитывать на прекрасный урожай в сезон. Весь посадочный материал хранится в подходящих условиях и доставляется в специальной упаковке.  
 
Тэги:  огород, сад, харьков
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