04.03.2022 13:28

Все, что нужно знать о выборе семян огурцов

Огурцы — незаменимый продукт в летний сезон. Именно поэтому каждый владелец своего участка стремиться вырастить хотя бы минимальное количество плодов каждый год.

Прежде чем купить семена огурца , нужно определиться, для каких целей вам нужны овощи, обязательно не забыть про личные вкусовые предпочтения и особенности грунта.

Основные критерии выбора семян

Выбирать семена нужно индивидуально, поскольку не всегда то, что хорошо растет у соседа на грядке, будет идеальным для вашего участка. При покупке учтите следующие факторы:

цели — есть большая разница, нужны вам огурцы для свежего употребления, консервации или засолки;

место выращивания — некоторые сорта подходят только для теплицы или открытого грунта, поэтому с этим нужно определиться до покупки семян;

устойчивость — отдавайте предпочтение сортам, которые дают хороший урожай и при этом отлично противостоят разным заболеваниям.

Обратите внимание на климатическую зону, например, есть огурцы, которые в буквальном смысле созданы для южного климата, а другие лучше себя чувствуют на севере. Если собираетесь попробовать новый сорт, узнайте, в какой почве он растет лучше всего. Возможно, вам нужно будет предварительно подготовить грунт перед посадкой.

Салатные, засолочные и универсальные сорта — какие выбирают огородники?

Если вы хотите в полной мере насладиться вкусом свежих овощей, то присмотритесь к таким сортам, как Анюта, Белый ангел, Пыжик, Кураж, Кристалл. На засолку предпочитают брать Адам, Легенда, Гектор. Однако не меньшей популярностью пользуются универсальные сорта, которые одинаково хорошо подходят для свежего употребления в пищу и консервации. К таким относят Аннушку, Восход, Мальчик с пальчик, Моравский Корнишон.

Интернет-магазин «Дом и сад» — ваш надежный партнер в поставке качественных семян. Выбирайте любой из предложенных сортов и можете рассчитывать на прекрасный урожай в сезон. Весь посадочный материал хранится в подходящих условиях и доставляется в специальной упаковке.