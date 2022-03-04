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04.03.2022  13:08   Евгений Клочко

Эвакуационные поезда из Харькова: стало известно расписание движения

"Укрзалізниця" назначает ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.


Суспільне Харків
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.
 
Так, с 4 марта во Львов и Ужгород отправляются эвакуационные поезда со следующих городов Украины:
 
  • 12:00 – поезд Днепр – Львов;
  • 15:00 – поезд Запорожье – Львов;
  • 15:00 – поезд Лиман – Львов;
  • 16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
  • 18:00 – поезд Харьков – Львов;
  • 22:00 – поезд Харьков – Львов;
  • 22:00 – поезд Запорожье – Львов;
  • 22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
  • 23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.
 
Стоит отметить, что посадка в поезда, двигающиеся на запад страны, бесплатна. В сою очередь приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.
 
Напомним, полиция в Харькове начнет освобождать близлежащую территорию железнодорожного вокзала от брошенных автомобилей.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  агрессия россии, эвакуация, позда, харьков
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