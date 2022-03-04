04.03.2022 13:08 Евгений Клочко

Эвакуационные поезда из Харькова: стало известно расписание движения

"Укрзалізниця" назначает ряд дополнительных поездов на запад страны из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.



Суспільне Харків

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Так, с 4 марта во Львов и Ужгород отправляются эвакуационные поезда со следующих городов Украины:

12:00 – поезд Днепр – Львов;

15:00 – поезд Запорожье – Львов;

15:00 – поезд Лиман – Львов;

16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

18:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Запорожье – Львов;

22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

Стоит отметить, что посадка в поезда, двигающиеся на запад страны, бесплатна. В сою очередь приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Напомним, полиция в Харькове начнет освобождать близлежащую территорию железнодорожного вокзала от брошенных автомобилей.