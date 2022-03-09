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09.03.2022  16:46   Дмитрий Колоней

Из Харькова идут поезда на запад и юг Украины

В Харькове продолжается активное движение поездов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на «Укрзалізницю», сегодня, 9 марта 2022 года от перонов Харькова отправились поезда №46 «Лиман – Ужгород», Интерсити+ «Харьков – Львов»; №114, 142 «Львов – Лиман»; №15 «Харьков – Рахов»; №723 «Харьков – Львов»;
 
Расписание на вечер 9 марта 2022 года:
  • 19:27 – №795 «Харьков – Днепр»;
  • 21:08 – №2 «Константиновка – Ивано-Франковск»;
  • 21:43 – №7 «Харьков – Одесса»;
  • 22:40 – №45 «Ужгород – Лиман».
В «Укрзалізниці» отметили, что дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. Впрочем, уже известно, что будет курсировать еще один поезд - в 10:40 - №239/240 
Тэги:  расписание поездов, эвакуация, харьков, украина
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