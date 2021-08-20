20.08.2021 13:51

ТОП-10 инстаграмных заведений Харькова: куда любят ходить харьковчане за удачным фото

РЕДПОСТ перечислил для своих читателей 10 заведений в Харькове, инстаграмность которых зашкаливает.

А в своем телеграм-канале мы уже проводим опрос о том, какая из этих кофеен самая популярная в городе. А может, вы ходите в совсем другую? Переходите по ссылочке и голосуйте!

1. Cats and Coffee

Заведение Кошки и кофе находится по адресу улица Гуданова 4\10.

В заведении вы найдете чашку ароматного кофе, интересную книгу, если вы пришли в одиночестве и, конечно же, пушистую компанию. График работы: пн-пт с 9:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 21:00.

Важно: вход с детьми младше 12 лет запрещен!

2. Ехать нада

Этих кофеен в Харькове две, по адресам: пр.Науки, 22А и пл.Конституції, 12/1. Два этажа, чудесный вид на город и возможность побаловать себя одними из лучших десертов Харькова. А кроме того стильный интерьер. Вот что делает это место популярным среди горожан.

Заведение работает с 8 до 22. Приятный бонус – есть летняя площадка, а еще розетки в заведении для тех, кто хочет поработать за ноутбуком.







3. Кофе и цветы

Одно из популярных сейчас направлений – совмещение кофейни и цветочного магазина. Кофе и цветы – пожалуй, одно из самых атмосферных в Харькове. Тут вам и кофе, и полезные десерты (неполезные конечно тоже), и композиции из стабилизированного мха, цветов и суккулентов. Поистине инстаграмное место.

График работы в будние с 9 до 21, в выходные с 10 до 21. Адрес: проспект Науки, 22.





4. Тремпель

Гастро-кафе, известное своим дивным видом на город. Работает заведение каждый день с 8 до 22. Находится по адресу пл. Свободы, 8. Заведение также имеет услугу выпечки тортов на заказ, а также кейтеринга.







5. Rabbit Coffee

Заведение, сделавшее акцент на качестве своей продукции. А, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому тут и своя обжарка кофейных зерен и собственные десерты. Всем этим можно насладиться как внутри заведения, так и на летней площадке по адресу пл. Защитников Украины, 19. График: пн-пт с 8:00 до 21:00, а сб-вс с 9:00 до 20:00.







6. Twinkle

Это кофейня, в которой можно послушать пластинки и проигрыватели, насладиться своеобразной атмосферой старины или просто уютно выпить кофе на летней площадке за небольшим столиком. Находится кофейня по адресу ул. Сумская, 53. График работы: пн-вс с 8:58 до 22:02.







7. Fifties (50’s coffee)

На проспекте Людвига Свободы, 50Б каждый может ощутить себя в США в атмосфере тех самых 50-х годов, ведь неон и яркие цвета просто кричат об этом, да и это не все, что в интерьере привлекает взгляд. Тут можно делать фотографии на каждом шагу.







8. Black Dog Coffee

Кофейня, считайте, в сердце города, ул. Свободы 12\16, работает пн-пт с 8:00 до 20:00 и в сб-вс с 10:00 до 20:00. Заведение учитывает интересы своих клиентов, тут и десерты без сахара, для вегетарианцев и вход для тех, кто любит прогуляться со своим питомцем, открыт. Ну а современный стиль заведения обеспечит лаконичные и уютные фото каждому владельцу инстаграм.







9. ЛяТюШо

Эту кофейню мало кто не знает в глаза, она находится в центре Харькова, на улице Квитки Основяненка, 4\6. Что интересно – периодически сотрудники заведения устраивают экскурсии по Харькову. Это то место, которое передает дух города, его стоит посетить и каждому горожанину, и каждому туристу.





10. Coffee Bird

Каждый будний день с 8 и каждый выходной с 9 до 20 по адресу ул. Университетская, 33, вы найдете кофейню Coffee Bird. Перед посещением явно стоит зарядить телефон, ведь она стоит сотни фотографий.

