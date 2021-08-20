ТОП-10 инстаграмных заведений Харькова: куда любят ходить харьковчане за удачным фото

РЕДПОСТ перечислил для своих читателей 10 заведений в Харькове, инстаграмность которых зашкаливает.
А в своем телеграм-канале мы уже проводим опрос о том, какая из этих кофеен самая популярная в городе. А может, вы ходите в совсем другую? Переходите по ссылочке и голосуйте!
1. Cats and Coffee
Заведение Кошки и кофе находится по адресу улица Гуданова 4\10.
В заведении вы найдете чашку ароматного кофе, интересную книгу, если вы пришли в одиночестве и, конечно же, пушистую компанию. График работы: пн-пт с 9:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 21:00.
Важно: вход с детьми младше 12 лет запрещен!
2. Ехать нада
Этих кофеен в Харькове две, по адресам: пр.Науки, 22А и пл.Конституції, 12/1. Два этажа, чудесный вид на город и возможность побаловать себя одними из лучших десертов Харькова. А кроме того стильный интерьер. Вот что делает это место популярным среди горожан.
Заведение работает с 8 до 22. Приятный бонус – есть летняя площадка, а еще розетки в заведении для тех, кто хочет поработать за ноутбуком.
3. Кофе и цветы
Одно из популярных сейчас направлений – совмещение кофейни и цветочного магазина. Кофе и цветы – пожалуй, одно из самых атмосферных в Харькове. Тут вам и кофе, и полезные десерты (неполезные конечно тоже), и композиции из стабилизированного мха, цветов и суккулентов. Поистине инстаграмное место.
График работы в будние с 9 до 21, в выходные с 10 до 21. Адрес: проспект Науки, 22.
4. Тремпель
Гастро-кафе, известное своим дивным видом на город. Работает заведение каждый день с 8 до 22. Находится по адресу пл. Свободы, 8. Заведение также имеет услугу выпечки тортов на заказ, а также кейтеринга.
5. Rabbit Coffee
Заведение, сделавшее акцент на качестве своей продукции. А, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому тут и своя обжарка кофейных зерен и собственные десерты. Всем этим можно насладиться как внутри заведения, так и на летней площадке по адресу пл. Защитников Украины, 19. График: пн-пт с 8:00 до 21:00, а сб-вс с 9:00 до 20:00.
6. Twinkle
Это кофейня, в которой можно послушать пластинки и проигрыватели, насладиться своеобразной атмосферой старины или просто уютно выпить кофе на летней площадке за небольшим столиком. Находится кофейня по адресу ул. Сумская, 53. График работы: пн-вс с 8:58 до 22:02.
7. Fifties (50’s coffee)
На проспекте Людвига Свободы, 50Б каждый может ощутить себя в США в атмосфере тех самых 50-х годов, ведь неон и яркие цвета просто кричат об этом, да и это не все, что в интерьере привлекает взгляд. Тут можно делать фотографии на каждом шагу.
8. Black Dog Coffee
Кофейня, считайте, в сердце города, ул. Свободы 12\16, работает пн-пт с 8:00 до 20:00 и в сб-вс с 10:00 до 20:00. Заведение учитывает интересы своих клиентов, тут и десерты без сахара, для вегетарианцев и вход для тех, кто любит прогуляться со своим питомцем, открыт. Ну а современный стиль заведения обеспечит лаконичные и уютные фото каждому владельцу инстаграм.
9. ЛяТюШо
Эту кофейню мало кто не знает в глаза, она находится в центре Харькова, на улице Квитки Основяненка, 4\6. Что интересно – периодически сотрудники заведения устраивают экскурсии по Харькову. Это то место, которое передает дух города, его стоит посетить и каждому горожанину, и каждому туристу.
10. Coffee Bird
Каждый будний день с 8 и каждый выходной с 9 до 20 по адресу ул. Университетская, 33, вы найдете кофейню Coffee Bird. Перед посещением явно стоит зарядить телефон, ведь она стоит сотни фотографий.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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