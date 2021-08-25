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25.08.2021  12:15   

В сентябре смартфоны на Android могут перестать работать

С 27 сентября устройства на операционной системе Android могут перестать работать.

Смартфоны на Android перестанут работать
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «UBR».
 
Отмечается, что осенью Google с целью безопасного функционирования устройств, просит владельцев гаджетов обновить операционные системы до версии Android 3.0 и выше. 
 
Все девайсы, которые будут иметь системные обновления ниже вышеуказанной версии, могут столкнуться со сложностями в работе сервисов Google.
 
Сейчас единственными версиями Android с долей рынка выше 10%  являются Android 11, Android 10 и Android 9. 
 
Встретить устройства с обновлением ниже Android 3.0 довольно сложно, однако по всему миру работающих устройств на данной версии насчитывается более миллиона.  
 
Издание «UBR» направила запрос  к трем наиболее крупным мобильным операторам Украины, с целью узнать, сколько устаревших смартфонов находить в пользовании у абонентов.
 
Согласно опубликованной информации версию Android ниже 3.0  имеют 266 тысяч абонентов украинских мобильных сетей.
 
Ранее РЕДПОСТ о создании в Харькове приложения для записи в "Прозрачный офис".
 
Источник:   UBR
 Тэги:  харьков
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