25.08.2021 12:15

В сентябре смартфоны на Android могут перестать работать

С 27 сентября устройства на операционной системе Android могут перестать работать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «UBR».

Отмечается, что осенью Google с целью безопасного функционирования устройств, просит владельцев гаджетов обновить операционные системы до версии Android 3.0 и выше.

Все девайсы, которые будут иметь системные обновления ниже вышеуказанной версии, могут столкнуться со сложностями в работе сервисов Google.

Сейчас единственными версиями Android с долей рынка выше 10% являются Android 11, Android 10 и Android 9.

Встретить устройства с обновлением ниже Android 3.0 довольно сложно, однако по всему миру работающих устройств на данной версии насчитывается более миллиона.

Издание «UBR» направила запрос к трем наиболее крупным мобильным операторам Украины, с целью узнать, сколько устаревших смартфонов находить в пользовании у абонентов.

Согласно опубликованной информации версию Android ниже 3.0 имеют 266 тысяч абонентов украинских мобильных сетей.

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