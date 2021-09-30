30.09.2021 15:15 Евгений Клочко

Продолжается регистрация на Plarium Kharkiv International Marathon 2021

Самое масштабное беговое событие на Востоке Украины - Харьковский международный марафон - состоится 17 октября 2021 года по центральным улицам города уже восьмой раз.

По информации организаторов, 17 октября 2021 года любители и профессиональные бегуны покорят свои дистанции на одном из самых масштабных беговых стартов Украины - Plarium Kharkiv International Marathon 2021. Регистрация продолжается.

В этом году для участников доступны такие дистанции:

42,195 км

21,097 км

10 км

4,2 км

Family Run - 1,6 км

Забег состоится центральными и историческими улицами Харькова. Стартовая городок и финиш будут размещены на центральной площади Свободы.

Выдача стартовых пакетов для бегунов состоится 15-16 октября в СК Политехник по адресу ул. Алчевских, 50 из 10 утра. 17 октября стартовые пакеты выдаваться не будут.

В 2021 году титульным партнером Харьковского марафона стал международный разработчик мобильных и браузерных игр - компания Plarium. Уже 11 лет Plarium объединяет единомышленников и вдохновляет их на новые свершения. Более 380 000 000 людей ежедневно покоряют игровые миры Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и Stormfall. 1500 талантов создают эти миры в восьми исследованиях в Украине, России, США и Израиле.

Напомним, Харьковский международный марафон с 2014 года ежегодно собирает тысячи профессиональных бегунов, любителей спорта и здорового образа жизни. В 2014 году спортивное мероприятие было внесено в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Это самое спортивное событие на Востоке Украины. Трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Зарегистрироваться на забег можно на сайте соревнования.

Напомним также, харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник, более известный в широких кругах как «Бегущая Борода», совершил двухсоткилометровый забег без сна.