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30.09.2021  15:15   Евгений Клочко

Продолжается регистрация на Plarium Kharkiv International Marathon 2021

Самое масштабное беговое событие на Востоке Украины - Харьковский международный марафон - состоится 17 октября 2021 года по центральным улицам города уже восьмой раз.

Регистрация на Plarium Kharkiv International Marathon 2021
 
По информации организаторов, 17 октября 2021 года любители и профессиональные бегуны покорят свои дистанции на одном из самых масштабных беговых стартов Украины - Plarium Kharkiv International Marathon 2021. Регистрация продолжается.
 
В этом году для участников доступны такие дистанции:
  • 42,195 км
  • 21,097 км
  • 10 км
  • 4,2 км
  • Family Run - 1,6 км
Забег состоится центральными и историческими улицами Харькова. Стартовая городок и финиш будут размещены на центральной площади Свободы.
 
Выдача стартовых пакетов для бегунов состоится 15-16 октября в СК Политехник по адресу ул. Алчевских, 50 из 10 утра. 17 октября стартовые пакеты выдаваться не будут.
 
В 2021 году титульным партнером Харьковского марафона стал международный разработчик мобильных и браузерных игр - компания Plarium. Уже 11 лет Plarium объединяет единомышленников и вдохновляет их на новые свершения. Более 380 000 000 людей ежедневно покоряют игровые миры Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и Stormfall. 1500 талантов создают эти миры в восьми исследованиях в Украине, России, США и Израиле.
 
Напомним, Харьковский международный марафон с 2014 года ежегодно собирает тысячи профессиональных бегунов, любителей спорта и здорового образа жизни. В 2014 году спортивное мероприятие было внесено в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Это самое спортивное событие на Востоке Украины. Трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).
 
Зарегистрироваться на забег можно на сайте соревнования.
 
Напомним также, харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник, более известный в широких кругах как «Бегущая Борода», совершил двухсоткилометровый забег без сна.
 
Тэги:  марафон, харьков
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